Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників заявили, що не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією.

Австрія домагається виключення Raiffeisen Bank International, найбільшого західного банку в Росії, з українського чорного списку в обмін на підписання нових санкцій Євросоюзу щодо Росії, повідомили дві людини, знайомі з ситуацією.

Австрія і банк хочуть, щоб його виключили з українського списку, що отримав назву "міжнародних спонсорів війни", який покликаний зганьбити компанії, що ведуть бізнес в Росії і підтримують військові дії, наприклад, сплатою податків, пише Reuters.

За словами співрозмовників агентства, в останні три тижні офіційні особи Австрії висловлювалися з приводу списку на зустрічах з чиновниками і дипломатами країн ЄС. У жовтні глава МЗС Австрії Александер Шалленберг розкритикував його на зустрічі європейських міністрів у Києві.

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Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке поповнює список "спонсорів війни". За даними джерел Reuters, вони обговорювали, як виключити RBI зі списку.

"Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили в цей перелік", - заявив агентству представник банку.

Reuters зазначає, що Raiffeisen Bank - єдина австрійська компанія в українському списку "спонсорів війни". Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників заявили, що не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією.

Робота Raiffeisen Bank International в РФ-деталі

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяла покинути російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

Raiffeisen Bank International знову відкладає відхід з російського ринку. Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль нагадав, що RBI планував виділити свій російський бізнес з групи до кінця грудня, пише Reuters.

За його словами, виділення російського бізнесу в окрему структуру до 31 Грудня "вкрай малоймовірно", оскільки банк як і раніше розглядає сценарій продажу.

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