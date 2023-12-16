Австрія домагалася виключення Raiffeisen Bank, який веде бізнес у Росії, зі списку спонсорів війни.

Австрія погодилася зняти блок на 12-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Твіттер.

"Австрія наразі зняла свій блок, Санкції мають бути офіційно ухвалені цього тижня", - написав він.

Reuters з посиланням на дипломата ЄС повідомляє, що Австрія зняла блокування 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії після того, як Україна виключила Raiffeisen Bank International із чорного списку.

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"Застереження щодо санкцій Австрії знято", – заявив дипломат ЄС.

Раніше EU Observer писав, що Австрія досі не зняла блок на 12-й пакет санкцій ЄС, продовжуючи "шантажувати" Україну, як це робила Угорщина — щоб домогтися виключення Raiffeisen Bank, який веде бізнес у Росії, зі списку спонсорів війни.

"Вони запровадили резерв для вивчання, який може бути скасований у понеділок або на початку наступного тижня", - повідомило джерело в ЄС.

Зазначається, що "резерв для вивчення" — це коли національна столиця просить додатковий час, щоб переглянути юридичний дрібний шрифт перед підписанням рішення ЄС.

"Але це також вводить в оману, тому що Відень нічого не вивчає. Натомість австрійський уряд веде переговори з Києвом цими вихідними в останній спробі змусити Україну виключити австрійський Raiffeisen Bank з реєстру спонсорів війни", - пише видання.

"Шантаж" Нехаммера нагадує ігри прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який також затримував 11-й раунд санкцій ЄС проти Росії з червня по жовтень, поки Україна не виключила з лістингу угорський банк OTP, незважаючи на його бурхливу торгівлю в Росії", - пише видання.

Водночас, якщо наступного тижня не буде досягнуто угоди між Віднем і Києвом, останній шанс прийняти 12-й раунд санкцій проти Росії в цьому році закінчиться, оскільки інституції ЄС починають різдвяні канікули.

Австрійський Raiffeisen Bank International - що відомо

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяла покинути російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

На початку листопада Raiffeisen Bank International знову відкладав відхід з російського ринку. Глава банку Йоханн Штробль нагадав, що RBI планував виділити свій російський бізнес з групи до кінця грудня, але це "малоймовірно", оскільки банк як і раніше розглядає сценарій продажу.

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