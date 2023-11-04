Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль нагадав, що RBI планував виділити свій російський бізнес з групи до кінця грудня.

Raiffeisen Bank International - останній з великих іноземних банків, що зберігають повноцінну присутність в Росії, - знову відкладає відхід з російського ринку.

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль нагадав, що RBI планував виділити свій російський бізнес з групи до кінця грудня, пише Reuters.

За його словами, виділення російського бізнесу в окрему структуру до 31 грудня "вкрай малоймовірне", оскільки банк як і раніше розглядає сценарій продажу.

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Хоча операція з продажу банку, який входить в топ найбільших в Росії за розміром активів і включений до переліку системно значущих, потребує численних дозволів регулюючих органів, це "ясний і, можливо, більш простий шлях", заявив Штробль.

Він додав, що "істотний прогрес" досягнутий за обома варіантами відходу з Росії - і з продажу бізнесу, і по виділенню його в окрему структуру.

Відхід Raiffeisen з Росії - деталі

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяла покинути російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

Банк офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР", після чого Україна офіційно внесла його в список міжнародних спонсорів війни.

У травні 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу. Повідомлялося, що Raiffeisen Bank International готується передати російський бізнес акціонерам після декількох місяців безуспішних спроб знайти покупця.

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