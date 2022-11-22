Кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями.

Сполучені Штати Америки виділяють Україні додатково 4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.

Як заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями. Український уряд спрямує їх на заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям та вчителям, а також соціальну допомогу для літніх людей та вразливих верств населення.

"Сьогодні Сполучені Штати продовжили відстоювати свою непохитну прихильність Україні, мобілізувавши додаткові 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки", – йдеться у заяві міністерки.

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За її словами, ці кошти є "критично важливим інструментом у протистоянні України неспровокованому вторгненню Путіна".

Зазначається, що після цих виплат загальний обсяг прямої бюджетної підтримки України з боку США буде доведено до 13 мільярдів доларів.

"На додаток до надання економічної підтримки, Міністерство фінансів та уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна", – наголосила Єллен.

Війна в Україні: участь США

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нездатність допомогти Україні перемогти Російську Федерацію може привести "до світу тиранії та заворушень". Він наголосив, що на карту поставлені стабільність та процвітання всього світу.

Крім того, Остін вважає, що зимова погода буде на стороні української армії, оскільки вона буде краще оснащеною, аніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення спорядженням.

11 листопада 2022 року радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкоб Салліван повідомив, що США оголосять про новий пакет допомоги для України.

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