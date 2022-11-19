Ллойд Остін зазначив, що на карту поставлені стабільність і процвітання.

Нездатність допомогти Україні перемогти Російську Федерацію може привести "до світу тиранії та заворушень". На карту поставлені стабільність та процвітання всього світу.

"Результат війни в Україні допоможе визначити курс глобальної безпеки в цьому молодому столітті, і у нас в Північній Америці немає можливості залишатися осторонь. На карту поставлені стабільність і процвітання по обидва боки Атлантики", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час промови на форумі з міжнародної безпеки в Галіфакс.

Крім того, він засудив застосування російської зброї по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

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"Це не просто упущення, це не виключення з правил. Це звірства. Не помиляйтеся, ми не будемо втягнуті у війну, яку вибрав Путін. Але ми будемо підтримувати Україну, поки вона бореться, щоб захистити себе", - вказав глава Пентагону.

При цьому він вказав, що лідери інших країн можуть взяти приклад з Росії.

"Вони цілком можуть прийти до висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм ліцензію на полювання, і це може призвести до небезпечної спіралі розповсюдження ядерної зброї. Ціна встановлення порядку після Другої світової війни була занадто висока, щоб від неї можна було просто відмовитися. У нас є зобов'язання щодо забезпечення безпеки, від яких ми не можемо відмовитися", - підкреслив Остін.

Падіння ракет у Польщі - що відомо

15 жовтня в Польщі поруч з українським кордоном впали дві ракети, в результаті чого загинули дві людини. Інцидент стався під час ракетної атаки по містах України.

Після інциденту в МЗС Польщі заявили, що впали російські ракети. У свою чергу польський лідер Анджей Дуда вказав, що немає доказів того, кому належить ракета.

При цьому в Північноатлантичному альянсі вважають, що на території Польщі могла впасти українська ракета, проте відповідальність поклали на Москву.

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