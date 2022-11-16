Ллойд Остін прогнозує, що взимку динаміка на полі бою продовжить змінюватись.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що зимова погода буде на стороні української армії, оскільки вона буде краще оснащеною, аніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення спорядженням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7"), яке відбулось в онлайн-форматі.

Як сказав міністр оборони США, українці повинні продовжувати кампанію з тиску на російських окупантів на полі.

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"Я думаю, що зимові бойові дії сприятимуть українцям", - заявив Остін.

За його словами, в Україну відправлено величезну кількість зимового спорядження, і зокрема, завдяки таким країнам як Канада та інші, які були "дуже щедрими".

"З іншого боку, російська армія воює у закордонній країні. Українці зробили проблемними їхні шляхи постачання. Це буде складно для них (для росіян) - доставляти до військ спорядження, необхідне для ефективного ведення бойових дій", - сказав Остін.

У цьому зв'язку, він вважає, що українці матимуть перевагу у боротьбі, як це є зараз. "Але вони продовжать мати перевагу при переході до зими", - заявив Остін.

Також він сказав, що українці будуть підготовленими до зимової погоди, але сумнівається, що росіяни так само зможуть бути готовими.

Остін переконаний, що росіяни продовжать зіштовхуватись із проблемами у постачанні необхідних речей військам.

На його переконання, українці й надалі чинитимуть тиск на логістичні лінії постачання російських окупаційних військ.

Міністр оборони США впевнений, що українці не даватимуть росіянам можливості протриматися.

"Динаміка на полі бою зміниться, продовжить змінюватись", - заявив Остін.

Він сказав, що українці знають, що якщо дозволити росіянам "відпочивати і переозброюватись" - це буде операційною помилкою.

"Я не вірю, що вони зроблять цю помилку", - заявив Остін.

Він сказав, що його мета - допомогти українцям мати необхідні засоби, аби росіяни не могли далі протриматися.

Війна в Україні: як зима вплине на бойові дії

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов виключив замороження ситуації на фронті після звільнення Херсона та наголосив, що ЗСУ продовжать звільнення окупованих українських територій, незалежно від погоди та пори року.

Як зазначав офіцер Нацгвардії Андрій Іллєнко, зима суттєво ускладнить процес ведення бойових дій на території України, але бої будуть продовжуватися з такою ж інтенсивністю.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс не впевнена, що зимою буде пауза у війні.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що зима навряд чи сповільнить ЗСУ. ВСУ навпаки можуть скористатися перевагами замерзлій місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.