Міністерство фінансів США дозволило здійснювати операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики. Йдеться про "ВТБ", "Центробанк", "Сбербанк" та "Альфа-банк". Про це йдеться у ліцензії, виданої американським міністерством.
Ліцензія Мінфіну згадує також банки "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ.РФ", "Банк Зенит" і "Банк Санкт-Петербург". Заборону на операції знято до 1 листопада 2024 року, однак можливе продовження дозволу.
Пов'язаними з енергетикою будуть вважати трансакції, які стосуються таких питань як видобуток, виробництво, переробка, зрідження, транспортування або купівля нафти та інших енергоресурсів, включаючи зріджений природний газ, деревину, вугілля та уран.
Згідно з ліцензією, дозволяються трансакції з банками РФ, пов'язаними з виробництвом, постачанням або обміном енергією за допомогою будь-яких способів.
Сполучені Штати почали запроваджувати санкції проти банків РФ з позаминулого року – після того, як Росія почала повномасштабні воєнні дії проти Україні.
Російськи банки – що ще цікавого
Нагадаємо, раніше в Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що відкрили рахунок у російському банку через те, що обмеження з боку Заходу ускладнили використання звичайних платіжних каналів.
А у минулому році один з найбільших банків РФ – "ВТБ" – повідомив про безпрецедентний у своїй історії збиток через введення санкцій. Чистий збиток тоді склав майже 760 млрд рублів (близько 9,57 млрд доларів).