Втрати банку стали рекордними за всю історію.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням в Україну, ВТБ, який є найбільшим російським банком, отримав чистий збиток у розмірі $ 9,57 млрд.

Як повідомляє РБК, даний збиток є рекордним за всю історію банку. ВТБ отримав чистий збиток у розмірі майже 760 млрд рублів (близько $9,57 млрд) за стандартами звітності агресора.

За міжнародними стандартами збиток банку досяг 612,6 млрд руб. Втрати банку стали рекордними за всю історію. При цьому, в 2021 році російський банк отримав 186,3 млрд руб. прибутку.

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У банку головними причинами збитку назвали санкції, резерви, валютний курс та ризик за відсотками.

Війна в Україні та російські банки

Відразу ж після вторгнення Росії в Україну ВТБ, що потрапив під санкції, підняв ставки по іпотеці. Вже з 28 лютого 2022 року росіяни оплачували війну в Україні зі своєї кишені.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

Станом на 27 лютого 2023 року прибуток російських банків впав у 12 разів.

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