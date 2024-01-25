Це зробилося, щоб дозволити операції в рублях у несанкційному російському банку.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) заявила, що відкрила російський банківський рахунок у 2022 році, оскільки західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів. З того часу організація отримала членські внески від трьох російських банків до програми фінансування клімату ООН, повідомляє U.S.News.

"Совкомбанк", одна з 13 найважливіших кредитних установ Росії за даними центрального банку, у понеділок заявила, що ООН відкрила рахунок у невідомому, несанкційному російському кредиторі, щоб дозволити операції в рублях.

"Секретаріат ООН відкрив російський банківський рахунок відповідно до нашої політики надання допомоги всім державам-членам у сплаті їхніх нарахованих внесків, у протилежному випадку вони втрачають право голосу", – сказав речник ООН.

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Він зазначив, що відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали платежу мали проблеми, пов'язані з санкціями. Банківський рахунок використовувався для отримання нарахованих і добровільних внесків до ООН.

Країни Заходу наклали масштабні санкції на фінансову систему Росії після того, як у лютому 2022 року вона почала те, що Москва називає "спеціальною військовою операцією" в Україні.

У 2022 році Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло "Совкомбанк" у свій список спеціально визначених громадян (SDN), фактично вигнавши його з фінансової системи США, заборонивши торгівлю з американцями та заморозивши його активи в США.

Відмежування Росії від фінансової системи світу

Після російського вторгнення в Україну Захід запровадив кілька пакетів санкцій проти РФ, серед яких було відключення російських банків від глобальної системи інформування про банківські платежі SWIFT.

Відключення російської банківської системи від SWIFT відбувалося в кілька етапів. Останній раз – у лютому 2023 року.

22 грудня 2023 року, Білий дім опублікував указ президента США Джо Байдена, що передбачає можливість застосування обмежень до банків, які обслуговують платежі, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.

Не оминули санкції і крипто-світ. З початку повномасштабного вторгнення криптовалютна біржа Binance заблокувала транзакції з картами в Росії. Крім того, криптобіржа відключила від системи транзакцій російські банки.

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