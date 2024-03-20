Якщо клієнт виїде за кордон, до нього з'являться додаткові запитання

Кремль має намір відстежувати перебування своїх громадян за кордоном і блокувати їм рахунки в російських банках. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані джерел.

Стверджується, що Міністерство фінансів Росії підготувало проєкт постанови, за якою банки та інші фінустанови будуть зобов'язані відстежувати перебування своїх клієнтів-фізосіб за кордоном і вимагати в них інформацію про їхнє податкове резидентство.

Передбачається, що банки виявлятимуть тривале перебування своїх клієнтів за кордоном через функцію геолокації в мобільному застосунку банку або особистому кабінеті на сайті. Якщо виявиться, що клієнт перебуває за межами РФ понад півроку, до нього з'являться питання.

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Зазначається, що російські банки вже і так зобов'язані припиняти обслуговування клієнтів, які відмовляються надавати дані про своє податкове резидентство, або дають неправдиву інформацію. Тепер же банки будуть ще й перевіряти, хто з клієнтів міг стати податковим резидентом іншої країни.

Ще влітку російська влада підняла податки для своїх громадян, які працюють з-за кордону віддалено. Ймовірно, нові вимоги до банків - це спроба посилити контроль за такими платниками податків.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, Рада Федерації - верхня палата російського парламенту - схвалила закон, який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності злочинців, які підписали контракт зі Збройними силами РФ. Зазначається, що для звільнення від відповідальності та погашення судимості достатньо вціліти на війні та демобілізуватися.

Також ми розповідали, що жителі Москви призовного віку, ймовірно, незабаром стануть невиїзними. У російській столиці вже цієї весни призовникам можуть заборонити виїзд із країни. Найімовірніше, новий механізм обмежень торкнеться і мобілізованих.

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