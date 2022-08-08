Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме $8,5 млрд.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку.

Як зазначає Reuters, таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме $8,5 млрд.

Зазначається, що фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі $3 млрд очікується вже в цьому місяці.

Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять $1,3 млрд в червні та $1,7 млрд у липні.

Кошти США мають допомогти українському уряду надавати соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

У USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

USAID наголосило, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів про новий пакет безпекової допомоги для України на суму $550 млн. Зокрема, пакет передбачає надання Україні боєприпасів для HIMARS і артилерійських систем калібру 155 мм.

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