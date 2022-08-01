Президент України наголосив, що новий пакет оборонної допомоги від США наближає Україну до перемоги у війні з Росією.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену за виділення Україні військової допомоги на суму 550 млн доларів.

Про це президент України повідомив у мікроблозі Twitter.

"Дякую президенту США Джо Байдену за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - наголосив Зеленський.

Як сказано на сайті Білого дому, Байден скористався своїми повноваженнями відповідно до Конституції і законів США і доручив державному секретарю Ентоні Блінкену виділити Україні оборону підтримку на суму до 550 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів про новий пакет безпекової допомоги для України на суму 550 млн доларів. Зокрема, пакет передбачає надання Україні боєприпасів для HIMARS і артилерійських систем калібру 155 мм.

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