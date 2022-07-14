США дозволили торгувати з Росією добривами і ліками.

Мінфін США зробив ряд винятків із санкцій проти Російської Федерації.

У Мінфіні США заявили, що дозволяють транзакції з російською стороною, пов'язані з добривами, продовольством, посівними матеріалами, ліками та медобладнанням.

Дозволені транзакції на:

виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення, запасних частин і комплектуючих до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв;

профілактику, діагностику або лікування COVID-19;

поточні клінічні випробування та інші медичні дослідження.

Крім того, США вивели з-під санкцій колишню дочірню компанію "Газпрому" в Німеччині Gazprom Germania GmbH і "дочку" Альфа-Банку в Казахстані.

Також глава Мінфіну США Джанет Йеллен під час поїздки на Балі запропонувала не обмежувати кількість продаваної Росією нафти, якщо її ціна буде обмежена.

Як повідомляв УНІАН, новий пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації не включатиме обмеження на постачання російського газу.

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