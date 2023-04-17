Контроль запровадили, щоб гарантувати, що фінансування надходить до українців, які цього потребують.

Уряд Сполучених Штатів Америки виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення контролю та прозорості використання прямої бюджетної підтримки, що надається Україні.

Як повідомляє прес-служба Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за допомогою цих коштів буде підсилено нагляд і підзвітність українського уряду за управлінням фондами допомоги, які сприяють закладанню основи для відновлення України.

"Український уряд покладається на бюджетну підтримку, щоб продовжувати надавати екстрені послуги для внутрішньо переміщених осіб і підтримувати державних службовців у різних установах – від медиків та рятувальників до працівників сфери освіти – які надають критичні послуги народу України. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запровадило комплексний і надійний рівень нагляду та підзвітності для цієї допомоги, щоб контролювати використання коштів і запобігати та протидіяти корупції, щоб гарантувати, що фінансування надходить до українців, які цього потребують", – йдеться у повідомленні.

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Фінансова допомога Україні від партнерів: останні новини

Нідерланди через Світовий банк нададуть Україні 100 мільйонів євро у вигляді гарантій для фінансування українських аграріїв. Гроші також скерують на закупівлю генераторів, щоб допомогти українцям пройти через майбутню зиму.

Своєю чергою Японія виділить Україні грант у розмірі 400 млн євро. Ці кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, гроші скеровуватимуть на підтримку та покращення обладнання для гуманітарного розмінування, енергетичного обслуговування, водопостачання тощо.

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