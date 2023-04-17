Уряд Сполучених Штатів Америки виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення контролю та прозорості використання прямої бюджетної підтримки, що надається Україні.
Як повідомляє прес-служба Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за допомогою цих коштів буде підсилено нагляд і підзвітність українського уряду за управлінням фондами допомоги, які сприяють закладанню основи для відновлення України.
"Український уряд покладається на бюджетну підтримку, щоб продовжувати надавати екстрені послуги для внутрішньо переміщених осіб і підтримувати державних службовців у різних установах – від медиків та рятувальників до працівників сфери освіти – які надають критичні послуги народу України. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запровадило комплексний і надійний рівень нагляду та підзвітності для цієї допомоги, щоб контролювати використання коштів і запобігати та протидіяти корупції, щоб гарантувати, що фінансування надходить до українців, які цього потребують", – йдеться у повідомленні.
Фінансова допомога Україні від партнерів: останні новини
Нідерланди через Світовий банк нададуть Україні 100 мільйонів євро у вигляді гарантій для фінансування українських аграріїв. Гроші також скерують на закупівлю генераторів, щоб допомогти українцям пройти через майбутню зиму.
Своєю чергою Японія виділить Україні грант у розмірі 400 млн євро. Ці кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, гроші скеровуватимуть на підтримку та покращення обладнання для гуманітарного розмінування, енергетичного обслуговування, водопостачання тощо.