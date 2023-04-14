Україні і Японія підписали відповідну угоду, яку було погоджено ще наприкінці березня 2023 року.

Японія надасть Україні грант в 400 мільйонів доларів у рамках програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, сьогодні, 14 квітня, грантову угоду підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та старший заступник генерального директора JICA Хідея Кобаясі.

Зазначається, що кошти виділятимуться на покращення та підтримку:

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обладнання для гуманітарного розмінування;

транспортне обслуговування;

енергетичне обслуговування;

управління відходами руйнувань;

водопостачання;

медичне обладнання;

обладнання для надання освітніх послуг;

аграрного сектору;

сектору суспільного мовлення;

сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

Крім того, уряд Японії виділить 70 млн доларів грантової підтримки відновлення України через механізм програми розвитку ООН.

"Загалом, з початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад 600 млн дол. на відновлення України", - додали у відомстві.

Допомога Україні від Японії

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого уряд Японії виділив 170 млн доларів на відновлення України. Кошти планували спрямувати на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.

30 березня стало відомо, що в рамках цієї ж програми Японія виділяє 400 мільйонів доларів.

Крім того, протягом 2023 року Японія надасть Україні 3,5 млрд дол. прямої бюджетної підтримки. Ці кошти дозволять профінансувати соціальні та гуманітарні видатки.

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