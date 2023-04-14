Японія надасть Україні грант в 400 мільйонів доларів у рамках програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру.
Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, сьогодні, 14 квітня, грантову угоду підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та старший заступник генерального директора JICA Хідея Кобаясі.
Зазначається, що кошти виділятимуться на покращення та підтримку:
обладнання для гуманітарного розмінування;
транспортне обслуговування;
енергетичне обслуговування;
управління відходами руйнувань;
водопостачання;
медичне обладнання;
обладнання для надання освітніх послуг;
аграрного сектору;
сектору суспільного мовлення;
сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
Крім того, уряд Японії виділить 70 млн доларів грантової підтримки відновлення України через механізм програми розвитку ООН.
"Загалом, з початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад 600 млн дол. на відновлення України", - додали у відомстві.
Допомога Україні від Японії
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого уряд Японії виділив 170 млн доларів на відновлення України. Кошти планували спрямувати на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.
30 березня стало відомо, що в рамках цієї ж програми Японія виділяє 400 мільйонів доларів.
Крім того, протягом 2023 року Японія надасть Україні 3,5 млрд дол. прямої бюджетної підтримки. Ці кошти дозволять профінансувати соціальні та гуманітарні видатки.