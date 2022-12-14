Програма розрахована на трирічний період і передбачає, що американські урядовці будуть здійснювати моніторинг, відвідуючи Україну.

У Білому домі запропонували створити додаток, який буде наглядати за американською військовою та фінансовою допомогою Україні.

Як пише видання Politico, США хочуть за допомогою технологій контролювати процес надходження коштів Києву.

Додаток працює на основі технології блокчейн, проте його все ще треба модернізувати. Урядовці США планують створити програму під назвою "Послуги з моніторингу, оцінки та аудиту звітності України" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), або MEASURE, для надання допомоги з контролю за допомогою.

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Програма розрахована на трирічний період і передбачає, що американські урядовці будуть здійснювати моніторинг, відвідуючи Україну.

До березня 2023-го планується запустити систему MEASURE. Зараз проект перебуває на стадії закупівлі. До лютого урядовці США узгодять і підпишуть контракт.

Нагадаємо, раніше Пентагон заявив, що у них немає свідчень про те, що надана Україні зброя потрапила не туди, куди виділялася.

Війна в Україні: допомога від США

Вашингтон готується передати Україні найкращу систему ППО в світі.

Конгрес США ухвалив оборонний бюджет, де для України передбачено 800 мільйонів доларів.

13 грудня представниця Верховної Ради повідомила, що США нададуть Україні 38 мільярдів доларів.