Така підтримка фермерів також буде корисною для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Україна експортує багато зерна.

Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро через Світовий банк у вигляді гарантій для фінансування аграрних компаній в Україні та на закупівлю генераторів, щоб допомогти людям пережити майбутню зиму.

Про це заявила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Лізє Шрайнемахер на весняній зустрічі Світового банку у Вашингтоні, пише NL Times.

За словами міністра, це перша конкретна реалізація 2,5 млрд євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на цей рік у вигляді допомоги на відновлення. Ця велика сума здебільшого спрямована на військову допомогу, але Шрайнемахер запевнила, що інші варіанти підтримки також ретельно вивчаються.

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"40 мільйонів євро буде використано спеціально для сільськогосподарських підприємств, щоб вони могли купити насіння або замінити зламану сільськогосподарську техніку цього сезону... Ці підприємства просто візьмуть позику в місцевому банку, але оскільки банки там, природно, зараз не бажають кредитувати, буде гарантія, що банк поверне свої гроші в будь-який час. Тоді банк також буде більш схильний давати кредит швидше", - повідомила міністр.

За словами Шрайнемахер, це допоможе не лише українському агросектору. Підтримка також була б корисною для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решта суми зі 100 мільйонів євро призначена не лише для закупівлі генераторів, а й для ремонту, наприклад, доріг. Очікується, що генератори не знадобляться до наступної зими, тому їх доставлять восени.

Шрайнемахер додала, що поки не знає, у які проєкти з відновлення України Нідерланди вкладуть більше грошей. Але підтримка щодо знешкодження протипіхотних мін займає перше місце в списку, "тому що люди все одно хочуть повернутися додому в безпеці".

Міністр заявила, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, і якщо понад уже заявлені 2,5 млрд євро будуть потрібні додаткові кошти, уряд розгляне це питання. Раніше цього місяця міністр фінансів Сігрід Кааг також заявила, що хотіла б поговорити про додаткову фінансову підтримку для нашої країни, яка постраждала від руйнівної війни.

Допомога Україні від Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Нідерландів оприлюднив список військової допомоги Україні, яку передали після повномасштабного вторгнення Росії. До нього увійшла техніка та зброя, які Україна вже отримала та які їй тільки обіцяли передали.

Раніше стало відомо, що Нідерланди у 2025 році передадуть Військово-морським силам України два мінних тральщики. Навчання українських екіпажів з управління цими суднами розпочнеться у другій половині цього року. Кораблі цього класу знаходяться на озброєнні у семи країн світу.

Загалом, Нідерланди з перших днів повномасштабної війни Росії проти України надсилають допомогу. А нещодавно країна оголосила про надання Україні нового пакету допомоги на суму 274 мільйона євро.

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