Загальний обсяг допомоги від Альянсу вже перевищив 150 мільярдів євро.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени виділяти по €500 мільйонів на рік для Комплексного пакета допомоги Україні. Саме через нього вона отримує нелетальну короткострокову допомогу - пальне, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Зазначається, що цей пакет також спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

За даними агенції, деталі пропозиції Столтенберга ще будуть опрацьовувати. Додається, що допомога Україні в переході на стандарти НАТО може допомогти союзникам забезпечити летальну підтримку через постачання сучасного озброєння на тлі вичерпання запасів радянської техніки.

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Загальний обсяг допомоги НАТО та його членів з початку повномасштабної війни в Україні вже перевищив 150 мільярдів євро.

Комплексний пакет допомоги Україні запровадили після саміту НАТО у Варшаві у 2016 році. Він спрямований на надання нелетальної допомоги й покращення взаємосумісності ЗСУ зі стандартами Альянсу. Летальну допомогу члени НАТО надають окремо.

Війна в Україні - допомога НАТО

Північноатлантичний альянс з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну у боротьбі проти Росії.

За словами Столтенберга, за останній рік західні союзники надали Україні військову допомогу на суму понад 70 мільярдів доларів.

Генсек раніше пообіцяв, що країни НАТО надаватимуть Україні все, чого вона потребує для перемоги.

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