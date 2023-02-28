Генсек вважає, що альянс повинен терміново виконати свої зобов’язання щодо постачання важкої зброї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів скільки альянс допоміг Україні під час повномасштабної війни. У Гельсінкі під час виступу на Північному саміті SAMAK він заявив про те, що важливо вчасно продовжувати допомагати Києву.

"Разом союзники по НАТО надають більше 100 мільярдів євро для України. Ми зараз маємо терміново виконати наші зобов’язання, які прийняли у вимірі тренування та поставок важкої зброї. Ключові спроможності мають прибути в Україну до того, як Росія зможе перехопити ініціативу", - передає слова генсека кореспондент Укрінформу.

Окрім цього Столтенберг заявив про урок, котрий союзники повинні винести з війни, котру агресивно продовжує вести Росія. Важливо і надалі підтримувати Україну та нарощувати допомогу Києву. Справа в тому, що РФ продовжує війну, займається залученням більшої кількості військових а також звертається до Північної Кореї та до Ірану, щоб отримати більше зброї.

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Союзники переймаються тим, що Китай може допомагати Москві, тож потрібно швидше і більш якісно закривати потреби Києва.

"Тож ми маємо надати Україні все, що вона потребує для перемоги. Я вітаю суттєву допомогу, яку країни Півночі надають Україні. Це дійсно дозволяє змінювати ситуацію на полі бою кожного дня, тож я дякую країнам Півночі за таку підтримку", - сказав генеральний секретар НАТО на саміті Соціал-демократичних партій та профспілкових рухів у країнах Півночі.

НАТО і Україна: актуальне

Північноатлантичний альянс з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну у боротьбі проти Росії.

В тому числі НАТО на своїх трьох самітах у минулому році активно піднімали тему допомоги Києву. А на наступний з’їзд членів альянсу, який відбудеться у липні у Вільнюсі, запрошений президент України Володимир Зеленський.

Україна, Євросоюз та НАТО об’єднають зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України та поповнення запасів союзників.

Президент Латвії заявив, що бачить Україну в НАТО, адже Київ буде мати одну із найсильніших армій світу.

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