Стало відомо про допомогу від ще одного члена альянсу – Албанії.

НАТО продовжуватиме підтримувати Україну для її перемоги у війні проти Росії. Як повідомив генсек альянсу Єнс Столтенберг, союзники нарощують свою допомогу Києву.

Зокрема норвежець сказав це в контексті допомоги для України від Албанії – саме після зустріччю з президентом цієї країни Байрамом Баєм дав прес-конференцію у Брюсселі.

"Ми щойно обговорили війну Росії проти України. Президент Путін починає нові наступи та продовжує ракетні атаки. Наша відповідь – продовжувати надавати Україні все, чого вона потребує для перемоги. Союзники нарощують свою безпрецедентну підтримку, і я вітаю зобов’язання щодо такої допомоги від Албанії. Ми маємо продовжувати нашу допомогу так довго, як це буде необхідно", - передає слова Столтенберга Укрінформ.

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Окрім цього норвежець відзначив ключову роль Албанії у підтримання стабільності та співробітництва в стратегічно важливому для НАТО регіоні Західних Балкан.

"Альянс продовжуватиме свою миротворчу місію в Косово та сприятиме продовженню діалогу між Приштиною та Белградом з нормалізації відносин, що відбувається під егідою ЄС", - такі слова Столтенберга передає інформаційне агентство.

Відзначимо, що сьогодні генеральний секретар Північноатлантичного альянсу розпочне візит до Швеції, котра наразі головує в Європейському Союзі. Там планується участь Столтенберга у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС. Ключовою темою буде надання зброї Україні для забезпечення права на захист від збройної агресії РФ.

НАТО та Україна: що відомо

У Європі заявили, що відмова Україні у 2008-му році вступити до НАТО була помилкою. Київ згодом буде учасником альянсу, однак є одна умова.

Столтенберг розповів, на яку суму НАТО вже допоміг Україні.

Генсек альянсу запросив Зеленського на наступний саміт НАТО, котрий відбудеться у Вільнюсі.

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