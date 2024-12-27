Держава компенсуватиме для орендодавця податки, що мають бути сплачені з доходу з оренди.

Уряд розробив можливість для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) скористатися субсидією на оренду житла, і сьогодні розширив дію такої субсидії на всю територію України. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

"Субсидія на оренду житла - важлива для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла, придатного для проживання і не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло. Сьогодні уряд прийняв постанову, завдяки якій набагато більша кількість внутрішньо переміщених осіб зможе скористатися такою субсидією", - йдеться у повідомленні.

Відтепер скористатись субсидією на оренду житла зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого регіону, підконтрольного уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан родини ВПО відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалась лише на 9 областей).

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Право на субсидію матимуть родини, які орендують житло, і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Раніше планувалось, що цей поріг становитиме 30% від доходів.

У відомстві нагадали, що субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься за аналогією з житловою субсидією.

Як працюватиме механізм

Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки у різних регіонах, а також у великих містах і невеличких селах.

"Важливим завданням держави є зробити так, щоб внутрішньо переміщені особи, які орендують житло, мали захист від різких змін умов у наданні оренди або від невмотивованого виселення. Ключовим інструментом такого захисту є наявність офіційного договору оренди з власником житла. Тому субсидія на оренду призначатиметься за умови наявності такого орендного договору. Крім того, договір захистить і орендодавця, зокрема, від ризику несплати орендної вартості з боку орендарів", - зазначили в міністерстві.

Типовий договір на оренду можна буде отримати і підписати (заповнивши відповідні поля) у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн, на сайті ПФУ.

"Звертаємо увагу власників житла – держава компенсуватиме для орендодавця податки, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди. А саме: власникам житла держава компенсуватиме ПДФО та військовий збір, ФОПам – ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що призначення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться з кінця січня 2025 року.

Допомога для ВПО - останні новини

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про ухвалення Кабміном постанови щодо постійної субсидії на оренду житла для ВПО, якщо в родини не вистачає доходу. Спочатку послуга діяла в прифронтових областях, де було найбільше локалізовано ВПО.

Під час опалювального сезону у 2024 році понад 245,5 тисячі українських домогосподарств отримали фінансову допомогу на понад 3,4 мільярда гривень на дрова та вугілля. Розмір додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства.

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