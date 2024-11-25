Зазначається, що щорічно сума виплат вимушеним переселенцям тільки скорочується.

На виплати для внутрішньо переміщених осіб у державному бюджеті України на 2025 рік передбачено близько 48,6 мільярда гривень. Незабаром ВПО зможуть отримувати ще один новий вид допомоги.

"На наступний рік закладено близько 48,6 млрд грн на виплати ВПО, йдеться про допомогу на проживання, про яку ми вже говорили. У 2022-му ця сума була близько 73 млрд грн, у 2023-му - 57 млрд грн. Як бачимо, щороку, на жаль, вона зменшується", - розповів народний депутат, член Комітету ВР з прав людини Максим Ткаченко в інтерв'ю "Укрінформу".

При цьому політик побоюється, що через брак коштів можуть з'явитися нові критерії та вимоги від Міністерства соціальної політики для виплати допомоги ВПО, щоб зменшити кількість одержувачів цієї допомоги

Відео дня

"З березня виплат були позбавлені дві третини вимушених переселенців, тобто понад 60%. І це грубо суперечить заяві Президента про збереження виплат ВПО у 2024 році. Упевнений: саме через позбавлення виплат на проживання багато хто з ВПО ухвалив непросте рішення і повернувся додому - на прифронтову територію і навіть в окупацію", - вважає нардеп.

Крім того, Ткаченко розповів, що незабаром ВПО зможуть отримувати ще один новий вид допомоги - субсидії на оренду житла.

"На реалізацію цього експериментального проєкту в бюджеті передбачено близько 4 мільярдів гривень. Міністерство соціальної політики запевняє, що все буде організовано ефективно і швидко, а оформлення субсидії для ВПО на оренду житла почнеться з середини січня 2025 року", - зазначив політик.

За його словами, право на таку субсидію матимуть сім'ї переселенців, які витрачають понад 30% загальних доходів на оренду, а якщо доходи сім'ї не перевищують 5 840 гривень на одну людину, то допомога покриватиме більшу частину вартості оренди.

При цьому він вказав, що субсидії призначатиме Пенсійний фонд, тому там необхідно буде зареєструвати договір оренди.

"До речі, цю пільгу можна буде отримувати паралельно з субсидією на житлово-комунальні послуги. Однак багато переселенців сумніваються в успішності цієї ініціативи. Вони бояться, що власники житла не будуть готові надавати офіційні договори оренди Пенсійному фонду, щоб не "світити" додаткові джерела доходу, не платити податки та інше", - підсумував Ткаченко.

Допомога для ВПО - остання новина

У листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для переселенців в Україні з середини січня 2025 року запустять програму субсидій на орендоване житло. Цією опцією зможуть скористатися сім'ї, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Мінсоцполітики запровадило низку послуг для підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу "муніципальної няні" та підтримане проживання для літніх людей.

Вас також можуть зацікавити новини: