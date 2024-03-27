Рада виконавчих директорів Світового банку, який у 2023 році надав Києву 37 млрд доларів, схвалила новий кредит для України у розмірі 1,5 мільярда доларів США в рамках позики на розвиток. Про це повідомила прес-служба фінустанови.
Зазначається, що позика "Основи зростання" фінансується через цільовий фонд ADVANCE Ukraine (984 млн доларів), який підтримало Міністерство фінансів Японії, а також під гарантії уряду Великої Британії (516 млн доларів).
Вказаний кредит є першим із запропонованих двох позик, що розроблені для підтримки реформ уряду України, необхідних для зміцнення засад економічної політики та посилення макрофінансової стабільності. Позика складається з двох компонентів. Перший – спрямований на зміцнення основ економічної політики для сприяння структурним зрушенням у напрямку сталого зростання. Другий компонент спрямований на посилення макрофінансової стабільності.
"Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах позики на підтримку політики розвитку (DPL)… Розраховуємо, що кошти будуть перераховані вже до кінця березня. Спрямуємо ці ресурси на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: на соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Допомога Україні
У грудні 2023 року Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Це вже шосте додаткове фінансування.
Також наприкінці минулого року Світовий банк затвердив проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" для України, який забезпечить 1,2 млрд доларів на фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення країни.