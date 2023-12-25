Кошти будуть спрямовані на соціальні виплати.

Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Це вже шосте додаткове фінансування, повідомили у Міністерстві фінансів України.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні під гарантії Уряду Японії.

Також вказане фінансування містить грантову складову:

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від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України – 190 млн доларів;

від уряду США – 50 млн доларів;

від уряду Швейцарії – 20 млн доларів.

В Мінфіні зазначили, що кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Міжнародна допомога Україні

Великобитанія у 2024 році може надати Україні ще більше допомоги, ніж у 2022 та 2023 роках для боротьби з російськими окупантами. Таку заяву зробив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

21 грудня, Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Це останній транш цьогорічної макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

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