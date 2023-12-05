Уряд розпочинає два важливі проекти зі Світовим банком за підтримки уряду Японії щодо фінансування аграрної галузі та соціальних допомог.
"Перший – для фінансування аграрної галузі в розмірі 550 млн доларів. Другий – для фінансування соціальних допомог. Зокрема, субсидій та виплат ВПО обсягом 1,2 млрд доларів. Розраховуємо, що в грудні партнери вкотре продемонструють надійну та прогнозовану підтримку. І Україна матиме ресурси для зміцнення тилу, поки наші захисники протистоять ворогу на фронті", - розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Прем’єр зазначив, що за 11 місяців 2023 року Україна отримала 37,4 млрд доларів зовнішнього фінансування, з них у листопаді – близько 2 млрд доларів. Це, зокрема, макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога.
"Особливо цінним для нас є грантовий ресурс. Він дає можливість покривати поточні видатки, інвестувати у відновлення та розвиток без збільшення боргових зобов’язань. Майже 405 млрд грн грантів отримала Україна в січні-листопаді. Передусім від США, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів", - наголосив Шмигаль.
Фінансова підтримка України - останні новини
23 листопада Україна отримала близько 400 млн доларів під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку.
1 грудня Світовий банк затвердив проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" для України, який забезпечить 1,2 млрд доларів на фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення країни.