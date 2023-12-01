Фінансування забезпечить 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України.

Світовий банк затвердив проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" для України, який забезпечить 1,2 млрд доларів на фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення країни. Про це повідомила прес-служба установи.

"Проект забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну. Малозабезпеченим сім’ям необхідна належна підтримка для подолання викликів, спричинених війною, та уникнення подальшого погіршення життєвих обставин", – йдеться в повідомленні.

Проект INSPIRE фінансує позика Світового банку на 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

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Проект буде спрямований на "соціальну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних та патронатних сімей, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми".

Соцвиплати в Україні

Внаслідок повномасштабної війни в Україні швидко зростає кількість осіб з інвалідністю. Через це у Мінсоцполітики вважають, що державі слід переглянути підхід щодо надання їм підтримки. Вважають, що краще забезпечити людині з інвалідністю економічну самостійність, що буде набагато ефективнішим.

У жовтні Міністерство соціальної політики припинило виплати щомісячної допомоги понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб, оскільки перевірка показала, що ці люди не відповідали критеріям надання допомоги. Це зменшило видатки державного бюджету на 400 млн гривень на місяць.

Крім того, у листопаді стало відомо, що близько 40% внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

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