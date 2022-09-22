Курс гривні до євро сьогодні становить 42,20 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 22 вересня, ослаб на 70 копійок – до 43,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 60 копійок – до 42,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,90 гривні за долар, євро – 40,80 гривні за євро.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 вересня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 22 копійки - до 42,30 грн/дол.

Нагадаємо, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Також НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням у депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50000 грн (в еквіваленті).

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