Ринок криптовалют сподівається на те, що адміністрація нового президента США створить сприятливіші умови для ринку.

У понеділок, 16 грудня, біткоїн злетів до рекордної позначки. Криптовалюта коштує понад 106 тисяч доларів за монету після того, як обраний президент Дональд Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїна у США.

Видання Reuters пише, що біткоїн, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, досяг максимуму в 106 533 долари, а на останніх торгах зріс на 3,2% до 104 462 доларів. Дрібніша криптовалюта ефір подорожчала на 1,5% до 3 965 доларів.

"Наступна цифра, до якої прагнутиме ринок, - це 110 тисяч доларів. Відкат, якого багато хто чекав, просто не відбувся, тому що тепер у нас є ці новини", - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

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Біткоїн і криптовалюти опинилися в центрі уваги, оскільки інвестори сподіваються, що адміністрація Трампа створить більш сприятливі умови для регулювання, що підвищить настрої навколо альтернативної валюти. За рік біткоїн зріс на 192%.

"Ми зробимо щось велике з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай або хтось іще - не тільки Китай, а й інші країни володіли нею - і ми хочемо бути головними", - заявив Трамп в інтерв'ю CNBC.

Коли його запитали, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтових запасів, Трамп сказав: "Так, я думаю, що так".

За даними компанії CoinGecko, станом на липень уряди різних країн світу володіли 2,2% від загального обсягу біткоїна, а США - майже 200 тисяч біткоїнів, вартість яких на поточний момент складає понад 20 мільярдів доларів.

Китай, Велика Британія, Бутан і Сальвадор також мають значну кількість біткоїнів. Інші країни розглядають можливість створення криптовалютних стратегічних резервів.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль американського долара як резервної валюти у світовій економіці, використовуючи його з політичною метою, що змушує багато країн звертатися до альтернативних активів, зокрема криптовалюти.

"Наприклад, біткоїн, хто може його заборонити? Ніхто", - сказав Путін.

Однак є і скептики: голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл раніше порівняв біткоїни із золотом. Аналітики також зазначають, що для реалізації будь-якого подібного кроку потрібен час.

"Я думаю, що нам все ще потрібно бути обережними щодо стратегічного резерву BTC і, принаймні, враховувати, що це навряд чи станеться найближчим часом", - сказав Кріс Вестон, голова дослідницького відділу Pepperstone. "Звичайно, будь-які коментарі Трампа, які дають більше надії на те, що плани по створенню стратегічного резерву розвиваються, є попутним вітром, але це потягне за собою наслідки, які повинні бути ретельно продумані і добре проінформовані учасників ринку".

Біткоїн - останні новини

21 листопада біткоїн перевищив позначку в 98 тисяч доларів, проте вже менш ніж за тиждень, 26 листопада, ціна біткоїна впала до позначки 90 тисяч доларів за монету.

5 грудня біткоїн уперше в історії перевищив позначку в 100 тисяч доларів на тлі надій на підтримку криптовалютного ринку з боку Трампа та його адміністрації.

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