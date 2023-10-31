Проте, по одному дедлайни повністю провалено.

Україна виконала ще два структурні маяки, які прописані у новій програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

За його словами, Кабінет міністрів України своїм рішенням погодив нових членів наглядової ради "Оператора ГТС України".

"Це маяк №18. Тут дедлайн був до кінця жовтня, тож встигли вчасно", - зазначив він.

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Окрім цього, безпосередньо "Оператор ГТС" опублікував новий Статут, погоджений з Energy Community, а Міністерство енергетики затвердило його 23 жовтня.

"Це була частина маяка №8. Тож тепер цей бенчмарк ми повністю виконали. Тільки от дедлайн зірвали на три місяці, бо по меморандуму мали ще в кінці липня прийняти", - зазначив він.

Програма МВФ та структурні маяки

Наприкінці березня цього року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів для допомоги країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

Передбачено, що цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму біля 4,5 мільярдів доларів.

На початку квітня МВФ опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках нової програми. Тоді ж надійшов перший транш за новою програмою співпраці у розмірі 2,7 мільярда доларів.

У липні в рамках нової програми співробітництва з МВФ до загального фонду держбюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів. Для отримання третього траншу від МВФ Україна мала виконати ще ряд структурних маяків.

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