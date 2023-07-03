Наразі Україна отримала від фонду вже 3,6 млрд доларів в рамках програми розширеного фінансування.

До державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Загальне фінансування за програмою складає 15,6 мільярда доларів

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування. Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ.

"Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за Програмою. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Транші від МВФ - останні новини

29 червня стало відомо, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України, за результатами якого погодила виділення другого траншу у 890 мільйонів доларів.

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни, а 3 квітня фонд вже перерахував Україні перший транш у розмірі 2,7 мільярда доларів.

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