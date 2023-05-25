У відсотковому співвідношенні найбільше зріс експорт до Саудівської Аравії - на 600%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, з початку 2023 року Туреччина наростила експорт на територію агресора на $1,7 млрд.

Як повідомляє Daily Sabbah з посиланням на дані Асамблеї експортерів Туреччини (TIM), в січні-квітні 2023 року Туреччина збільшила експорт до Росії на 83%.

У відсотковому співвідношенні найбільше зріс експорт до Саудівської Аравії - на 600%. Приріст експорту з Туреччини до Білорусі склав $192 млн.

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Росія є сьомим найбільшим експортним партнером Туреччини. У ТОП-3 входять Німеччина (експорт у січні-квітні на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) та Італія ($3,7 млрд). За перші чотири місяці 2023 року Туреччина продала в РФ товарів на $ 3,2 млрд.

Водночас приріст турецького експорту в Україну в грошовому вираженні склав $398 млн. За цим показником Україна посідає четверте місце, після РФ, Саудівської Аравії (приріст експорту на $673 млн) і Франції ($418 млн).

Війна в Україні та заборона на експорт до Росії

Наприкінці квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що США розглядають можливість ввести повну заборону більшої частини експорту в Росію.

25 квітня 2023 року голи стало відомо про те, що в G7 чинять опір плану США заборонити весь експорт товарів в Росію. ЄС та Японія виступили проти. В Японії і ЄС вважають реалізацію такої заборони нездійсненною.

19 травня 2023 року країни G7 відмовилися вводити повна заборона на експорт до Росії. Проект заяви, яку лідери G7 повинні прийняти на саміті в Хіросімі, не містить положення про заборону на будь-який експорт, крім ліків, сільгосптоварів і продуктів харчування.

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