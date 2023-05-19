Проект заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті в Хіросімі, не містить положення про заборону на будь-який експорт, окрім ліків, сільгосптоварів та продуктів харчування.

Країни Великої сімки (G7) відмовилися вводити повну заборону на експорт в Росію, ухваливши в якості альтернативи рішення щодо розширення вже існуючих обмежень на поставки.

Як повідомляє Bloomberg, проект заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті в Хіросімі, не містить положення про заборону на будь-який експорт, окрім ліків, сільгосптоварів та продуктів харчування.

Замість ембарго G7 розширить список заборонених товарів, які мають вирішальне значення для військової машини Росії. Йдеться про промислове обладнання, електротехніку та інші товари для в промислового виробництва, будівництва, транспорту та бізнес-послуг.

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Відповідно до поточних режимом в РФ дозволений експорт всіх товарів, окрім підсанкційних.

Основну увагу країни Великої сімки сконцентрують на закритті лазівок в існуючих санкціях і тиску на треті країни, що допомагають Росії обходити санкції.

Заборона на експорт до Росії

Наприкінці квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що деякі з ключових союзників України, в тому числі США, розглядають можливість ввести повну заборону більшої частини експорту в Росію. Повідомлялося, що це може призвести до значного посилення економічного тиску на РФ через розв'язану нею війну. Ця ідея пов'язана з тим, що деякі країни продовжують експортувати великі обсяги товарів до Росії.

Європейський Союз планує незабаром ухвалити 11-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що в ньому буде заборона на постачання російського газу трубопроводами до Європи. Це перше серйозне газове ембарго з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

25 квітня 2023 року стало відомо про те, що в G7 чинять опір плану США заборонити весь експорт товарів в Росію. ЄС і Японія виступили проти. В Японії і ЄС вважають реалізацію такої заборони нездійсненною.

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