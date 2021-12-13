Віртуальні карти відкрили понад 1 млн українців.

Стартує бета-тестування програми "єПідтримка", яка передбачає виплату однієї тисячі гривень за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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9 грудня банківський сервіс Monobank повідомив, що тисяча за вакцинацію (у народі - "Вовина тисяча") може бути оформлена через його банківську програму. Станом на понеділок, 13 грудня, кількість оформлених віртуальних карток вже перевищила 1 млн.

"1 035 225 віртуальних карт відкрито в рамках проекту "єПідтримка" та 1 348 137 користувачів записалися на бета-тестування послуги, яке стартує сьогодні", - повідомив Федоров.

До програми вже підключено три банки. Найбільше карт відкрили через Monobank - 878,5 тисяч. В "А-банку" відкрили 84 тисячі карток, в "Альфа-банку" — 72 тисячі.

Федоров також анонсував підключення "принаймні ще одного великого банку" 13 грудня. Назву банку віце-прем'єр не озвучив.

Гроші за вакцинацію: що пообіцяв Зеленський

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати через додаток "Дія" тисячу гривень. Виплати відбуватимуться в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки, що отримала назву "єПідтримка".

Програма стартує 19 грудня 2021 року і діятиме програма до 18 грудня 2022 року. За цей час скористатися цією тисячею гривень зможуть усі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації (тобто ті, хто щепився з лютого 2021 року).

Гроші виплачуватимуть на безкоштовні віртуальні карти в додатку "Дія". Їх можна буде витратити на придбання книг, абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів і т.д. або купити квитки для подорожей всередині країни. У програмі візьмуть участь понад 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень, їхній перелік наразі невідомий.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн на реалізацію програми.

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Автор: Анастасія Печенюк