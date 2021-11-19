18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

Анонсована Урядом України виплата компенсації за вакцинацію від коронавірусу може спровокувати зростання цін на послуги в галузі культури та спорту, однак це не позначиться на зростанні інфляції.

Такий прогноз озвучив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє Forbes.ua.

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На думку Ніколайчука, виплата компенсації за вакцинацію не зможе істотно стимулювати споживчий попит.

Однак, експерт упевнений, що ці гроші можуть спровокувати зростання цін на послуги в тих сферах, в яких можна буде витратити отримані виплати.

За словами Ніколайчука подорожчати можуть абонементи спортклубів, квитки на концерти та в кіно й т.ін. в цілому вартість таких послуг може зрости на 5-10%, оскільки ці галузі страждають від недозавантаження.

"Навіть якщо ціни в галузі культури та спорту зростуть на 5–10%, це мало позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику незначна", – зазначив він.

Експерт також зазначив, що можливо подорожчають послуги авіації та залізниці.

"У масштабах економіки ці суми незначні. За нашими оцінками, вплив програми обсягом 6 млрд грн на горизонті в 12 місяців може скласти 0,1–0,2% ВВП", – зауважив Ніколайчук.

Гроші за вакцинацію: що відомо про "тисячу Зеленського"

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикорозійної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

Автор: Олена Коваленко