Пілотна версія проекту "єПідтримка" стартує з 13 грудня

Українці, які хочуть отримати обіцяну президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень за повний курс вакцинації від COVID-19, повинні будуть оформити спеціальну віртуальну карту. Оформити карту "єПідтримка" можна в одному з банків-партнерів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, до програми будуть ще приєднаються банки-партнери. При цьому Федоров нагадав, що на звичайну карту гроші не можна отримати.

Читайте також Нацбанк оприлюднив прогноз інфляції на наступний рік: що буде з цінами Як оформити карту "єПідтримка":

завантажте додаток "Дія" т авторизуйтесь в ньому;

переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у додатку Дія. Електронний документ можна отримати як з ID-карткою, так й з паспортом-книжечкою;

зайдіть в розділ "Послуги";

виберіть єПідтримка;

оберіть для виплати картку "єПідтримка";

очікуйте нарахування коштів.

Пілотна версія проекту "єПідтримка" стартує з 13 Грудня. Кошти за програмою почнуть надходити вже з 19 грудня, але тільки в додатку Дія. Заявку на отримання коштів з 19 по 29 грудня можуть подати громадяни України старше 18 років, які пройшли повний курс вакцинації.

Гроші потрібно використати протягом чотирьох місяців з моменту їх надходження, після чого рахунок закриють.

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Президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Витратити їх можна наступним чином:

на подорожі в межах країни (авіа - або залізничним транспортом);

при відвідуванні тренажерних залів, фітнес-клубів або басейнів;

для покупки квитка на розважальний захід (театр, кіно, цирк та інше).

Люди, які не користуються додатком, можуть розраховувати на альтернативний варіант використання коштів, але вже у 2022 році.

Тисяча Зеленського - що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикоагулянтної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

2 грудня Верховна Рада прийняла закон про виділення з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які будуть спрямовані на виплати по 1 тис.грн кожному повністю вакцинованому від COVID-19 українцю.

А вже 8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до Закону Про держбюджет на 2021 рік (№6297), яким виділяється 8 млрд грн на виплати повністю вакцинованим громадянам.

9 грудня банківський сервіс Monobank повідомив про те, що тисяча за вакцинацію може бути оформлена через його додаток. Засновник сервісу Олег Гороховський порадив оформити карту заздалегідь, щоб її номер був своєчасно переданий в "дію".

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Автор: Анастасія Горбачова