Всього до Києва прибудуть лідери 13 країн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 24 лютого.

Про це європейські посадовці Кошта і фон дер Ляєн повідомили у соцмережі Х. "В Україні, про Україну, з Україною", - прокоментував Кошта. Він також поділився знімком з київського залізничного вокзалу разом з Урсулою фон дер Ляєн.

Європейських лідерів зустріли голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

3-ті роковини війни

У треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну пройдет зустріч лідерів європейських країн. Усього в саміті візьмуть участь 37 лідерів держав, 13 з яких будуть присутні особисто, а 24 - по відеозв'язку. На зустрічі йтиметься про стратегію України, а також про формати гарантій безпеки.

Український президент Володимир Зеленський назвав цей саміт, ймовірно, "переломним моментом".

Нагадаємо, до 3-х роковин війни США висунули альтернативну резолюцію ООН щодо України, протиставляючи її європейському проєкту. Цей документ конкурує з текстом, який Україна та її європейські союзники планують винести на голосування Генеральної Асамблеї ООН.

Україну закликали відкликати свій проєкт резолюції, дезасуджується агресія Росії. Але вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що проєкт резолюції ООН, що підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує агресію Росії українська сторона не відкличе.

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