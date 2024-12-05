Механізм дозволить використати доходи від заморожених активів РФ для покриття основної суми позики.

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду з ЄС про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (ULCM).

Як повідомили у Міністерстві фінансів, цей Механізм створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

"Механізм дозволить використати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики, залученої від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

4 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA).

Остаточний обсяг угоди буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування США у 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 млрд євро.

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