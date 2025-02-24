Обмеження спрямовані на подальше послаблення режиму Путіна та можливості вести агресивну війну проти України.

Рада Європейського Союзу схвалила масштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів.

Як йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, нові санкції схвалені з нагоди третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, новий пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки та спрямований на подальше послаблення здатності російського режиму здійснювати його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

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У цьому зв'язку, Рада ЄС узгодила значний перелік із 83 фізичних та юридичних осіб, до якого входять 48 фізичних осіб та 35 компаній, причетних до дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Крім того, Рада ЄС започаткувала два нових критерії, які дозволять Євросоюзу запроваджувати обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб, які володіють або керують суднами тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна, а також проти тих, хто підтримує чи отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

Тіньовий флот Росії

До санкційного списку потрапили додаткові судна тіньового флоту Путіна. Цим суднам буде заборонено заходити у порти і заборонено надавати широкий спектр послуг, пов'язаних з морськими перевезеннями. Під ці обмежувальні заходи потрапляють танкери з країн, які не є членами ЄС, і є частиною російського "тіньового флоту". Ці танкери допомагали обходити механізм обмеження цін на нафту і підтримували енергетичний сектор Росії. Також санкції запроваджено проти суден, які причетні до транспортування військового обладнання для Росії або перевозили викрадене українське зерно.

Так, сьогодні санкції запроваджено проти 74 суден з третіх країн. Загалом під санкції вже потрапило 153 судна.

Санкції проти банків

Разом з тим, вперше ЄС запроваджує заборону на операції кредитних та фінансових установ, створених за межами Росії, які користуються "Системою передачі фінансових повідомлень" Центрального банку Росії. Ця система є спеціалізованим фінансовим сервісом обміну повідомленнями, розробленим Центробанком РФ з метою нейтралізації дії обмежувальних заходів.

При цьому, Рада ЄС вирішила розширити заборону на надання спеціалізованих фінансових послуг обміну даними (SWIFT, - УНІАН) для 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Удар по "друзях" Росії

Водночас, Рада ЄС запровадила санкції проти 53 нових компаній, які прямо підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її агресивній війні проти України. Проти цих компаній запровадять жорсткіші експортні обмеження відносно товарів і технологій подвійного призначення, а також щодо товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони та безпеки Росії. Третина цих компаній є російськими, а решта розташовані у третіх країнах (у Китаї, включно з Гонконгом, в Індії, Казахстані, Сінгапурі, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані). Ці компанії пов'язані з обходом торговельних обмежень або були залучені до закупівель чутливих товарів, необхідних для дронів і ракет, які Росія використовує у військових операціях.

До того ж, розширюється перелік заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки. До цих товарів відносяться засоби для розробки і виробництва різних воєнних систем, у тому числі хімічні прекурсори для "Хлоропікрину"; сполуки хрому та контролери, що використовуються для керування БПЛА.

ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють вдосконалення російських промислових можливостей (хімічні речовини, деякі пластмаси та гума) та на їхній транзит через Росію, а також додаткові обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить Кремлю значні доходи.

Окрім того, ЄС забороняє здійснювати будь-які операції з певними визначеними портами і аеропортами в Росії, які використовуються для доставлення в РФ безпілотників, ракет і пов'язаних з ними технологій і компонентів або використовуються для обходу обмежень цін на нафту.

При цьому, з метою забезпечення ефективності санкцій ЄС, запроваджених проти авіаційного сектору, Рада ЄС вирішила розширити заборону на здійснення польотів для авіаперевізників, які літають внутрішніми рейсами в Росії, а також експортують авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам або їхнім підконтрольним компаніям.

Крім того, ЄС посилює чинну заборону на перевезення товарів сухопутними дорогами в межах території Євросоюзу, включаючи транзитні перевезення тими операторами ЄС, які на 25% або більше перебувають у власності російських фізичних або юридичних осіб.

Ще сьогоднішні санкції застосовують додаткові обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема на програмне забезпечення, необхідне для розвідки нафти і газу, з метою подальшого обмеження розвідувальних і видобувних потужностей Росії.

Нафта та газ

Водночас, розширюється заборона на надання товарів, технологій і послуг, необхідних для завершення проєктів з видобутку сирої нафти в Росії, таких як "Восток Ойл", а також для завершення поточних проєктів з видобутку скрапленого природного газу.

Додатково, Рада ЄС забороняє тимчасове зберігання російської сирої нафти та нафтопродуктів у межах ЄС.

Санкції проти Росії - останні новини

16 грудня 2024 року Рада Європейського Союзу схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкційних заходів з метою подальшого обмеження здатності Росії вести її незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України. Ці санкції спрямовані на тіньовий флот російського диктатор Володимира Путіна і послаблення російського військового і оборонного комплексу.

У січні цього року в Європейському Союзі погодили рішення продовжити на пів року - до 31 липня 2025 року, економічні обмежувальні заходи проти Росії. в ЄС наголошують, що Росія повинна платити за шкоду, яку вона спричиняє.

18 лютого 2025 року в Європейському Союзі запевнили, що не збираються скасовувати санкції проти Росії за її агресію щодо України, навіть якщо США підуть на цей крок.

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