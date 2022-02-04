Реальний валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшився на 5,9%.
Про це повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.
"Реальний ВВП в IV кварталі 2021 року збільшився в порівнянні з попереднім кварталом на 1,8% (з урахуванням сезонного фактора), а в порівнянні з IV кварталом 2020 року – на 5,9%", - йдеться в повідомленні.
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ВВП:
ВВП - це макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.
У листопаді 2021 року міністр економіки Юлія Свириденко заявила, Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію в розмірі орієнтовно 195 млрд доларів.
Валовий внутрішній продукт України (ВВП) у третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% в річному вираженні.
Доларовий ВВП:
У 2021 році вперше за всі роки незалежності доларовий ВВП України досяг $200 млрд.
Якими були прогнози:
- 21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.
- Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.
- Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.
- У держбюджеті на 2021 рік було закладено зростання ВВП України на рівні 4,6%.
- Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року зріс на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
- 7 грудня 2021 року Міністерство економіки погіршило прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту України у 2021 і 2022 роках.
- 20 січня 2022 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8% до 3,4%, зазначивши, що більш стрімке відновлення економіки обмежуватимуть дорогі енергоносії та вплив інформаційного фону навколо геополітичної напруги.