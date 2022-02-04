ВВП України в четвертому кварталі 2021 року збільшився на 5,9%.

Реальний валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшився на 5,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

"Реальний ВВП в IV кварталі 2021 року збільшився в порівнянні з попереднім кварталом на 1,8% (з урахуванням сезонного фактора), а в порівнянні з IV кварталом 2020 року – на 5,9%", - йдеться в повідомленні.

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ВВП:

ВВП - це макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

У листопаді 2021 року міністр економіки Юлія Свириденко заявила, Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію в розмірі орієнтовно 195 млрд доларів.

Валовий внутрішній продукт України (ВВП) у третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% в річному вираженні.

Доларовий ВВП:

У 2021 році вперше за всі роки незалежності доларовий ВВП України досяг $200 млрд.

Якими були прогнози: