Тепер країни, в яких знаходяться заарештовані активи агресора, зможуть дати старт міжнародному компенсаційному механізму.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну резолюція ООН щодо репарацій зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, зазначивши, що тепер країни, в яких знаходяться заарештовані активи агресора, зможуть дати старт міжнародному компенсаційному механізму.

"Країни, в яких знаходяться заарештовані активи РФ, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм укласти міжнародний Договір про притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданих агресією Росії збитків", – написала Мудра.

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Війна в Україні та репарації:

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за воєнні злочини й руйнування, які окупаційні війська спричинили в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, Захід вже почав обговорювати це питання, і це вже серйозно.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія та Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник пострпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розвʼязаної Росією.

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