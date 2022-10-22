Захід вже всерйоз обговорює, як саме РФ відповідатиме за свою агресію.

Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За словами радника офісу президента України Олексія Арестовича, Захід вже почав обговорювати це питання і це вже серйозно.

Про це він розповів у прямому ефірі з Марком Фейгіним.

За словами Арестовича, на Заході вже визначили чотири "пункти перемоги України".

"Перше - виведення російських військ... Друге - репарації за рахунок РФ. Третє - видача покарань військовим злочинцям. І четверте - Путіна не повинно бути. Це дискутується як українська модель перемоги. Захід виходить з цього, в тому числі. Ну а раз він виходить і робить це частиною стратегічного планування, я так розумію, вони починають думати, які механізми цієї загадкової компенсації. Ну ясно ж, що компенсація повинна бути за рахунок російських активів", - зазначив радник ОПУ.

Арестович розповів, що процедура вилучення російських активів досить складна. Тому це краще робити в судовому порядку, так РФ не зможе надовго затягнути процес передачі репарацій.

Путін повинен був розуміти, чим для нього і всієї РФ обернеться повномасштабне вторгнення, зазначив Арестович. Кривавому диктатору варто було врахувати, що за агресію проти України йому доведеться відповідати.

"Якщо ти плюнеш в колектив, колектив утреться, а якщо колектив плюне в тебе, ти потонеш", - згадав стару приказку радник ОПУ.

Репарації від РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна зажадає не менше 300 млрд доларів репарацій від Росії за збиток, який був нанесений в результаті російського вторгнення. Насправді сума збитку України від вторгнення РФ набагато більше, проте зазначена сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо і повідомив про необхідності термінового залучення фінансових ресурсів.

21 жовтня стало відомо, що в ЄС підготують варіанти використання заморожених активів Росії для відновлення України.

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