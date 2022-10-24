Росію треба засудити за скоєні в Україні воєнні злочини та спричинені агресією руйнування.

Росія має відповісти за воєнні злочини й руйнування, які окупаційні війська спричинили в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

Про це заявив екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.

"Росію треба засудити. Має бути трибунал, репарації. Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку РФ, які перебувають у банках країн G7", – додав Тейлор.

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На його думку, над цим питанням мають працювати країни G7.

Крім того, дипломат зауважив, що перемога України у війні з Росією є неминучою. Він зазначив, що 20 тисяч російських військових, які досі перебувають на правому березі Дніпра в Херсонській області, будуть просто відрізані під час контрнаступу українських військ.

"Я впевнений, що це призведе до військового колапсу Росії. У такий спосіб Росія програє, а Україна здобуде перемогу", – наголосив Тейлор.

Репарації Україні від Росії: що відомо

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше заявив, що за спричинені російським вторгненням збитки Україна вимагатиме від Росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій.

Крім того, голова Мін'юсту впевнений, що у західних партнерів України є політична згода віддати нашій країні 300 млрд доларів золотавалютного резерву Росії. Проте для того, щоб це зробити, спочатку необхідно розробити відповідний юридичний механізм.

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