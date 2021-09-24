За словами міністра, педагоги бояться зменшення та урізання заробітних плат.

Зарплата вчителів не може скорочуватися під час дистанційного навчання.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він повідомив, що під час відрядження до Маріуполя поспілкувався з освітянами.

"Серед запитань, які лунали, – оплата праці вчителів під час дистанційного навчання. Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання. Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання", - наголосив Шкарлет.

Як писав УНІАН, в Україні школи можуть піти на карантин, навіть попри потрібну кількість вакцинованих працівників навчальних закладів. За словами Ляшка, запровадження карантину в школах залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.

Читайте такожДо кінця тижня в Україні змінився курс долараКарантин в Україні був оголошений ще у 2020 році, коли в країні зареєстрували перші спалахи коронавірусу. Обмеження, зокрема, стосуються маскового режиму, роботи громадського транспорту, кінотеатрів й фітнес-клубів, закладів харчування, проведення масових заходів та дотримання соціальної дистанції.

З 23 вересня в Україні запровадили обмеження "жовтої зони", що свідчить про погіршення ситуації з COVID-19, попри деякі успіхи з вакцинацією населення.

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Автор: Наталія Хаджі