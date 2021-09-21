За словами Ляшка, запровадження карантину в школах залежить від деяких умов.

В Україні школи можуть піти на карантин, навіть попри потрібну кількість вакцинованих працівників навчальних закладів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За словами Ляшка, запровадження карантину в школах залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.

Так, за словами міністра, весь клас піде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Також карантину не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.

"Якщо є інфікована дитина - клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення вірусу, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив Ляшко.

Також Ляшко уточнив, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.

Нагадаємо, що Україну можуть перевести в" жовту" карантинну зону. Питання про те розглянуть 21 вересня. Щодо освітніх закладів, то там, щоб працювати, треба, щоб вакциновані були 80% педагогів.

Карантин в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко