За словами очільника МОН, сьогодні середня зарплата вчителів майже у 2,4 рази вище, ніж "мінімалка" і у 2021 заробітки зростуть ще на 9%.

Українські вчителі можуть самостійно підняти свою заробітну плату на 20%, якщо пройдуть процедуру сертифікації.

Як повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю Главкому, збільшити свою зарплату вчитель може завдяки затвердженому порядку підвищення кваліфікації педагогічних, науково-методичних працівників.

"Відчуваєш, що твоя спроможність набагато вища, ніж, наприклад, у колеги – можеш пройти процедуру сертифікації. Наприклад, у 2019 році 705 вчителів успішно пройшли таку сертифікацію – їх подавалося близько 900. У 2020 році – пройшли сертифікацію 902 педагоги. На 2021 рік ще триває сертифікація, близько 1800 людей подалося. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума", - наголосив Сергій Шкарлет

За словами очільника МОН, сьогодні середня зарплата вчителів майже у 2,4 рази вище, ніж "мінімалка" і у 2021 заробітки зростуть ще на 9%.

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"Ще в цьому році майже на 9% зросте зарплата вчителів. У нас на сьогодні тільки середня зарплата освітян вже майже у 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата в освіті може зрівнятись з середньою зарплатою в економіці", – підкреслив чиновник.

Раніше Сергій Шкарлет повідомив, що у 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз – у 2022 році.

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Автор: Вікторія Гордієнко