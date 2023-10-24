Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 24 жовтня, подешевшав на 10 копійок – до 37,70 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 39,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 33 копійки і складає 40,49 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні

Обмінники оприлюднили свіжий курс. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 24 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,70 грн за євро.

Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлений Нацбанком на рівні 36,56 грн/дол., тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,76 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

Вас також можуть зацікавити новини: