Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 24 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому по банках.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,70 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

"ПриватБанк" оновив курс після вихідних. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" 23 жовтня залишився на рівні попереднього показника – до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,55 грн за євро.

Відео дня

Національний банк України на вівторок, 24 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,56 грн/дол., тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,76 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня для міжбанку притаманними будуть незначні коливання курсу, які майже збігатимуться зі скасованим фіксованим курсом. Курс долара в Україні наступного тижня, 23-29 жовтня, перебуватиме у рамках 37,5-38,5 грн/дол.

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