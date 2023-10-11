Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 11 жовтня, подешевшав на 5 копійок – до 37,75 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,70 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 грн, євро - за курсом 39,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,16 грн.

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НБУ встановив офіційний курс на 11 жовтня на рівні 36,51 грн/дол. - гривня зміцнилася на 4 копійки. Офіційний курс гривні до євро на 11 жовтня встановлений на рівні 38,60 грн/євро, таким чином, гривня послабшала на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні знову залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. Євро почав слабшати. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 40,75 грн за євро.

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