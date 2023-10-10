Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,60 грн/євро.

Національний банк України на середу, 11 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,60 грн/євро, тобто гривня послабшала на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,47/36,49 грн/дол., євро - 38,59/38,60 грн/євро.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках чітко показує, що сьогодні відбувається з доларом. Курс гривні до долара 10 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні також не змінився і складає 40,80 грн за євро.

"ПриватБанк" оприлюднив свіжий курс, згідно з яким курс долара до гривні сьогодні, 10 жовтня, знову залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,70 грн за євро.

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