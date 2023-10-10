Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 10 жовтня, знову залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,70 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і складає 40,00 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України чітко продемонстрував, що сьогодні відбувається з доларом. Так, 10 жовтня курс гривні до долара в обмінниках залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні також не змінився і складає 40,80 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв дав прогноз, щодо того, що буде з валютою. Він зауважив, що суттєва волатильність курсів на готівковому ринку наразі збережеться, але глобального ажіотажу не буде.

"Якихось ситуацій, коли всім бігти купувати валюту тільки сьогодні, тому що завтра буде дорожче, такого не буде. Я б все-таки не хвилювався. Національний банк дійсно тримає ситуацію під контролем", - зазначив експерт.

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